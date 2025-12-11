الشرطة تشكل فريق عمل للتحقيق في مزاعم دعم كنيسة التوحيد للحزب الديمقراطي

Photo : YONHAP News

شكلت الشرطة الكورية أمس الأربعاء فريق عمل للتحقيق فيما إذا كانت كنيسة التوحيد قد قدمت سرا دعما ماليا لنواب الحزب الديمقراطي، وذلك عقب استلامها ملف القضية مباشرة.وقالت مكتب التحقيقات الوطني إنه حصل على السجلات حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر أمس وقرر أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة، بالنظر إلى قوانين التقادم وحساسية القضية سياسيا.وبدأ فريق العمل، الذي أنشئ ضمن قسم التحقيقات الخاصة، مراجعته وخطواته التحقيقية الأولية فور تخصيص القضية له.ويأتي التحقيق في أعقاب شهادة حصل عليها فريق التحقيقات الخاص في أغسطس أفادت بأن "يون يونغ هو" الرئيس التنفيذي السابق لكنيسة التوحيد، ادعى أن اثنين من نواب الحزب الديمقراطي تلقيا أموالا من الكنيسة بين عامي 2018 و2020.ونفى وزير المحيطات "تشون جيه سو"، أحد الأشخاص المذكورين في الشهادة، هذه المزاعم أمس الأربعاء، ووصفها بأنها كاذبة تماما.وسوف يقود فريقَ العمل كبيرُ المفتشين "بارك تشانغ هوان"، الذي سيعود إلى مقر الشرطة اليوم الخميس بعد الانتهاء من مهمته مع فريق التحقيقات الخاص.وتقول الشرطة إن التحقيق سيتم بسرعة ووفقا للقانون.