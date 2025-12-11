الحكومة الكورية تعلن عن استراتيجية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن استراتيجية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية من خلال استثمارات الدولة والشركات، وذلك في ظل المنافسة العالمية على الهيمنة في هذا القطاع.وأعلن وزير الصناعة والموارد "كيم جونغ كوان" عن الاستراتيجية أمس الأربعاء في اجتماع حكومي برئاسة الرئيس "لي جيه ميونغ"، حيث أوضح أن الحكومة تخطط لضخ ما لا يقل عن 700 تريليون وون، أي حوالي 476 مليار دولار أمريكي، في بناء 10 مرافق لتصنيع أشباه الموصلات، وأكبر مجمع لأشباه الموصلات في العالم، بحلول عام 2047.وسوف يتم إنفاق ما يقرب من 216 مليار وون حتى عام 2032 لتطوير تقنيات رقائق الذاكرة من الجيل التالي، مثل وحدات المعالجة العصبية والمعالجة في الذاكرة، لتحقيق تشغيل أكثر تقدما للذكاء الاصطناعي مما يمكن أن تنتجه ذاكرة النطاق الترددي العالي.وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى تسهيل المشاركات بين المصانع والشركات لتوسيع صناعة تصميم الرقائق بما لا يقل عن 10 أضعاف، وتعزيز القدرة التنافسية الكورية عالميا في أشباه الموصلات الخاصة بالأنظمة.وأعرب "لي" عن أمله في أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بأكملها وأن يجني المزيد من الأطراف الفوائد، في دعوة واضحة للنمو العادل لجميع من يعمل في هذه الصناعة.