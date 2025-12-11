بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة مرة أخرى

Photo : YONHAP News

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع سعر الفائدة القياسي في كوريا الجنوبية إلى 1.25 نقطة مئوية.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أعلن البنك المركزي الأمريكي في بيان أصدره أمس الأربعاء أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق جديد يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو أقل مستوى في 3 أعوام.وأدى هذا التخفيض إلى تضييق الفجوة مع سعر الفائدة القياسي في كوريا الجنوبية من 2.5 إلى 1.25 نقطة مئوية.وظل متوسط توقعات سعر الفائدة في الولايات المتحدة حتى نهاية العام القادم عند 3.4%، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.وتشير هذه التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع له أن يخفض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس العام القادم.