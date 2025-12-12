بوسان تسعى لاستضافة مؤتمر الامم المتحدة للمحيطات لعام 2028

Photo : YONHAP News

قالت مدينة بوسان الكورية إنها ترحب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس الثلاثاء باختيار كوريا الجنوبية لاستضافة المؤتمر الرابع للأمم المتحدة للمحيطات في عام 2028.وقد تم اختيار كوريا وتشيلي كدولتين مضيفتين للمؤتمر الرابع للأمم المتحدة للمحيطات، والذي سيُعقد في يونيو 2028، وهو أكبر مؤتمر دولي في مجال المحيطات، حيث يحضره حوالي 15 ألفا من ممثلي حكومات 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية.ومن المتوقع أن تمثل استضافة المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز الابتكار وتوسيع التعاون الدولي في سياسات المحيطات المحلية في المستقبل.وقالت مدينة بوسان إنها كمدينة تتمركز فيها سياسات المحيطات ومؤسسات البحث، فهي مؤهلة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لأنها تمتلك الأساس اللازم لاقتراح سياسات وقيادة مناقشات جوهرية حول أجندة البيئة البحرية، والصناعة، والمناخ التي يتناولها المؤتمر.وقال عمدة مدينة بوسان "باك هيونغ جون" إنه سيتعاون بشكل وثيق مع الحكومة من أجل استضافة المؤتمر في بوسان، بالتوازي مع انتقال وزارة البحار ومصائد الأسماك إليها.