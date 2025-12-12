نقابة عمال مترو سيول تتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة وتتراجع عن الإضراب

Photo : YONHAP News

توصلت النقابة الرئيسية لعمال مترو سيول إلى اتفاق بشأن الأجور والمفاوضات الجماعية مع إدارة الشركة في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى تجنب إضراب كان من المقرر أن يبدأ اليوم.ووقعت نقابة عمال "سيول ترانزيت" وشركة "مترو سيول" الاتفاق في حوالي الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة.وكانت النقابة قد حذرت من أنها ستنظم إضرابا عاما اعتبارا من الساعة 5:30 صباحا، وهو موعد أول قطار، وذلك بعد انهيار المفاوضات التي استمرت طوال الليل. ومع ذلك، بعد أن قدمت الإدارة اقتراحا محسّنا، عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات في حوالي الساعة 5:35 صباحا وتوصلا إلى اتفاق، مما دفع النقابة إلى إلغاء الإضراب.كما توصلت شركة "مترو سيول" إلى اتفاق مع النقابة الثانية لعمالها في حوالي الساعة 6:35 صباحا، في حين من المتوقع أن تبرم النقابة الثالثة، التي تمثل الموظفين الأصغر سنا، اتفاقا آخر قريبا.