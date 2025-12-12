تباطؤ نمو الوظائف في كوريا في عام 2024 إلى أقل مستوى

Photo : YONHAP News

اتضح أن نمو الوظائف في كوريا الجنوبية قد تباطأ إلى أقل مستوياته في عام 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى الركود في قطاع البناء.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة البيانات والإحصاءات الكورية أمس الخميس، كان هناك 26.71 مليون وظيفة في البلاد في العام الماضي، بزيادة قدرها 60 ألف وظيفة، أي بنسبة 0.2% مقارنة بالعام الأسبق.وقد سجل كل من نطاق ومعدل الزيادة أقل مستوياته منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2016.وقد تراوح نمو الوظائف بين 710 آلاف و870 ألفا في الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 200 ألف في عام 2023.وقال مسؤول في الوزارة إن الركود في قطاع البناء، الذي فقد 60 ألف وظيفة، أثر على الوظائف في هذا القطاع والصناعات الأخرى ذات الصلة.ووسط ركود قطاع البناء، إلى جانب الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، انخفضت الوظائف بين من هم في العشرينيات من العمر بمقدار 150 ألف وظيفة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، وبمقدار 170 ألف وظيفة بين من هم في الأربعينات من العمر.