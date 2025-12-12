محكمة أمريكية تحكم على مؤسس شركة تيرافورم للعملات المشفرة بالسجن 15 عاما

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكما على "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس"، والمعروف باسم "دو كوان"، بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الاحتيال والتآمر.وأصدر القاضي الفيدرالي "بول إنجلماير" الحكم في جلسة استماع في "مانهاتن" أمس الخميس، حيث اتُهم "كوان"، الذي طور عملتيْ "تيرا دولار" و"لونا" اللتين انهارت قيمتيْهما، بالتخطيط لخداع المستثمرين وتضخيم قيمة العُملتين.وفي أغسطس، أقر بأنه مذنب في تهمتين، وهما التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني. واعتذر في المحكمة عن سلوكه.وطلب المدعون عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما على الأقل، بينما دفع محامو "كوان" بعدم تجاوز العقوبة خمس سنوات، مستشهدين باحتجازه في "مونتينيغرو" والتهم الإضافية التي يواجهها في كوريا الجنوبية.وكجزء من اتفاق التفاوض على العقوبة، سيصادر المدعون في الولايات المتحدة أيضا 19 مليون دولار أمريكي وأصولا أخرى من "كوان".