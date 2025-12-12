كوريا الشمالية تختتم اجتماعا عاما لحزبها الحاكم استمر 3 أيام

Photo : KCNA / Yonhap News

اختتمت كوريا الشمالية اجتماعا عاما لحزب العمال الحاكم بعد 3 أيام من انعقاده، وقد ركز الاجتماع على الاستعدادات للمؤتمر المقرر عقده في أوائل العام القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن الاجتماع العام الموسع الثالث عشر للجنة المركزية الثامنة للحزب عُقد من الثلاثاء إلى الخميس لاتخاذ قرارات بشأن الشؤون الرئيسية للحزب والدولة.ووفقا للتقرير، استعرض الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تنفيذ سياسات الحزب والدولة لهذا العام، وسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية.ولم تكشف وكالة الأنباء عن تقييم "كيم" للسياسات تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أو وجهة نظره بشأن البيئة الخارجية الحالية.ونقل التقرير عن "كيم" قوله إن التقدم المحرز في إطار سياسات الحزب لتحديث الدفاع مكّن كوريا الشمالية من معالجة القضايا الأمنية والدفاعية الرئيسية على الرغم من التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية العالمية، معتبرا أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.وعادة ما تعقد كوريا الشمالية اجتماعها العام في نهاية العام لمدة 5 إلى 6 أيام في أواخر ديسمبر، لكن هذه الدورة عُقدت في وقت مبكر من الشهر وانتهت بعد 3 أيام فقط.ويشير الجدول الزمني المختصر والإفصاحات المحدودة إلى أن الاجتماع كان بمثابة تحضير لمؤتمر الحزب التاسع المرتقب.