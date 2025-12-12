الاقتصاد الكوري يواصل مسار التعافي مدعوما بتحسن الاستهلاك وقوة الصادرات

Photo : YONHAP News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية مجددا على رؤيتها بأن الاقتصاد يمر بمرحلة انتعاش مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والصادرات.وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي لشهر ديسمبر، اليوم الجمعة، حيث قالت إن الاقتصاد المحلي يظهر علامات على التعافي مع تحسن الاستهلاك والأداء القوي للصادرات بقيادة قطاع أشباه الموصلات، متخلصا من الركود الذي شهده خلال النصف الأول من هذا العام.وكانت الوزارة قد قالت في تقرير الشهر الماضي إن الاقتصاد يسير على طريق التعافي.ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن المؤشرات الرئيسية مثل الإنتاج والاستهلاك أظهرت تقلبات كبيرة من شهر لآخر بسبب العطلة الطويلة في أكتوبر، وأن صعوبات التوظيف لا تزال قائمة في القطاعات الضعيفة.وأضاف التقرير أن وتيرة الانتعاش في الاستثمار في قطاع البناء والتأثير المحتمل لإجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال ضمن أوجه عدم اليقين.