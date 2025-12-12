الحكومة الكورية تستهدف تطوير أحد أفضل عشرة نماذج للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

ستدعم حكومة كوريا الجنوبية الجهود الرامية إلى تطوير أحد أفضل عشرة نماذج للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.وفي إحاطة سياسية قدمها وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيه كيونغ هون" إلى الرئيس "لي جيه ميونغ" يوم الجمعة، تعهد بتأمين خوارزمية رائدة عالميا وإتاحتها كمصدر مفتوح للقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.وتعتزم الوزارة أن يغطي النموذج حالات الاستخدام العامة، بالإضافة إلى احتياجات قطاعات محددة كالدفاع والتصنيع والثقافة.كما أعلن الوزير عن خطط لعقد مسابقة وطنية للذكاء الاصطناعي في مارس لتشجيع الشركات الناشئة والتسويق التجاري ونشر الوعي العام بهذا القطاع.وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي كوريا الجنوبية لتصبح واحدة من أقوى ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.