تحالف سلاسل التوريد للذكاء الاصطناعي يُؤكد على تعزيز التعاون

Photo : YONHAP News

أصدر تحالفٌ بقيادة الولايات المتحدة، يضم كوريا الجنوبية واليابان، إعلانا بشأن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، حيث أكد عزمه على التصدي للممارسات غير السوقية، والسعي إلى التعاون في الصناعات الرائدة.واستضافت وزارة الخارجية الأمريكية قمة "باكس سيليكا" الافتتاحية في واشنطن يوم الجمعة، بحضور ممثلين عن كوريا الجنوبية واليابان وسنغافوره وهولندا والمملكة المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، حيث وقّعت جميع الدول المشاركة على الإعلان باستثناء الإمارات وهولندا.وأكدت الدول الموقعة على أهمية الأنظمة الموثوقة لأمنها الاقتصادي المشترك، ودعمها للتعاون في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بسلاسل التوريد التقنية العالمية. وأوضحت تلك الدول أنها ستسعى إلى تعزيز التعاون في تطبيقات ومنصات البرمجيات، والبنية التحتية للبيانات، وأشباه الموصلات، وتكرير ومعالجة المعادن، والطاقة.وأكد البيان أيضا على أهمية ممارسات السوق العادلة والاستجابة المشتركة لتشوهات السوق، في محاولة واضحة لكبح جماح الصين في ظل هيمنتها المتزايدة على المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المعدات العسكرية والإلكترونية.