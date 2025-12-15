عودة مهندسي الجيش الكوري الشمالي من مهمة لإزالة الألغام في روسيا

Photo : YONHAP News

عاد مهندسو الجيش الكوري الشمالي إلى بلادهم وسط استقبال الأبطال من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بعد إتمام مهمتهم في إزالة الألغام في منطقة "كورسك" الروسية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن جنوداً من فوج المهندسين رقم 528 قد حضر حفل استقبال في بيونغ يانغ في اليوم السابق.وفي خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة، أشاد كيم بتلك الوحدة لتحويلها منطقة خطرة شاسعة إلى مكان آمن في غضون ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كان يُخشى أن تستغرق المهمة سنوات.وأعرب زعيم النظام الكوري الشمالي عن تقديره للجنود العائدين، وأيضا عن حزنه لما وصفه بـ"الخسارة المفجعة لتسعة أرواح"، ومنح وسام الحرية والاستقلال للفوج، وأشاد بأرواح الجنود الشهداء بعد وفاتهم، وقرر منحهم لقب "بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".يذكر أنه بعد نشر 15 ألف جندي مقاتل لدعم الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، أرسلت كوريا الشمالية ما يقرب من ألف مهندس عسكري لدعم موسكو في إزالة الألغام التي كان قد زرعها الجيش الأوكراني.