كوريا الشمالية تُكمل بناء ثاني مستشفى ضمن سياستها للتنمية الإقليمية

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الأحد، إنه تم إكمال بناء مستشفى محلي ثانٍ ضمن سياسات التنمية الإقليمية.وأوضح التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام بجولة تفقدية للمستشفى الجديد في مدينة "كوسونغ" بمقاطعة شمال "بيونغ آن"، في اليوم السابق. وأضاف التقرير أن كيم أعرب عن رضائه عن العمل، ووصف المستشفى بأنه "إنجاز قيّم آخر" يُبرز أهمية عام 2025 باعتباره العام الافتتاحي لما وصفته الوكالة بـ"الثورة في مجال الصحة العامة".وبموجب خطتها لتحديث الرعاية الصحية لعام 2025، قررت كوريا الشمالية بناء مستشفيات إقليمية تجريبية في مدينة "كوسونغ" ومقاطعتيْ "كانغ دونغ" و"يونغ كانغ"، قبل توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع أنحاء البلاد.ويُعد مستشفى كوسونغ ثاني مستشفى يتم الانتهاء من بنائه هذا العام، بعد افتتاح مستشفى "كانغ دونغ" الشهر الماضي.وخلال اجتماع عام لحزب العمال الحاكم استمر ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، صرّح "كيم جونغ أون" بأن كوريا الشمالية قررت بناء مستشفيات في 20 مدينة ومقاطعة ابتداء من العام القادم، استنادا إلى الخبرة المكتسبة من المشروعات التجريبية لهذا العام.