أقل من 1% من سكان كوريا الجنوبية يمتلكون 60% من الأصول المالية

Photo : YONHAP News

كشف تقرير حديث عن أن أكثر من 60% من الأصول المالية في كوريا الجنوبية تتركز في أيدي أقل من 1% من السكان.وأوضح تقرير الثروة الكورية لعام 2025، الصادر أمس الأحد عن معهد أبحاث الإدارة التابع لمجموعة "كي بي" المالية، أن عدد الأفراد الذين يمتلكون مليار وون على الأقل، أي 678 ألف دولار، من الأصول المالية، يقُدّر بحوالي 476 ألف شخص في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 0.92% من إجمالي عدد السكان.وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق، وتجاوز ثلاثة أضعاف منذ أول مسح أُجري عام 2011، حين بلغ 130 ألفا. ويُترجم هذا إلى زيادة سنوية بمتوسط 9.7%.وبحلول نهاية العام الماضي، بلغ مجموع الأصول المالية التي يمتلكها هؤلاء الأفراد الأثرياء 3.66 تريليون وون، بزيادة نسبتها 8.5% مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا 60.8% من إجمالي الأصول المالية للأسر، التي بلغت 5.41 تريليون وون.