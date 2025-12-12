واشنطن تسعى لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية والصين وروسيا تعارضان

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليابانية أمس الأحد إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علق اتخاذ قرار بشأن طلب الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، سبب اعتراض الصين وروسيا.ونقل التقرير عن مصادر في مجلس الأمن قولها إن الولايات المتحدة طالبت بفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول، على سفن شاركت في تصدير الفحم والحديد من كوريا الشمالية إلى الصين، نظرا لتورطها في معاملات محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت يوم 3 نوفمبر عن قيام بعض السفن بنقل وتفريغ الفحم والحديد الكوري الشمالي إلى الصين، على الرغم من أن مثل هذه العمليات محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن، وطالبت بأن تدرج لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية تلك السفن السبع المتورطة ضمن قائمة العقوبات على الفور.وبعد إجراء مناقشات داخل مجلس الأمن حول فرض عقوبات إضافية تم تعليق اتخاذ قرار في هذا الشأن بسبب اعتراض الصين وروسيا.يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها واشنطن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية خلال الولاية الثانية لإدراة دونالد ترامب.