اليونسكو تناقش إدراج ثقافة الورق الكوري هان جي في قائمة التراث الثقافي

Photo : YONHAP News

صرحت هيئة التراث الكوري اليوم الاثنين بأن الاجتماع العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، والذي عُقد في مدينة نيودلهي عاصمة الهند، قد ناقش مسألة إدراج ثقافة الورق الكوري التقليدي "هان جي" ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي.وأضافت الهيئة أنه تم إدراج 69 بندا جديدا في القائمة خلال هذا الاجتماع، بما فيها 55 عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، و11 عنصرا في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و3 برامج في سجل ممارسات الصون الجيدة لحماية التراث الثقافي غير المادي، ليصبح تراث اليونسكو الحي يضم 849 ممارسة ثقافية منذ بدء إدراج التراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2008.يذكر أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول التي تمتلك مختلف العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، ويمكنها التقدم بطلب إدراج كل سنتين، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأن إدراج "المعرفة التقليدية للورق التقليدي الكوري هان جي، والتقنيات والممارسات الثقافية المتعلقة به"، في القائمة بشكل نهائي، خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الدولية المقرر انعقاده في شهر نوفمبر من العام القادم في مدينة شيامن الصينية.