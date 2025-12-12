لجنة التجارة العادلة تتعهد بإزالة التمييز والعوائق أمام الشركات الأجنبية

Photo : YONHAP News

تعهد رئيس لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية "جو بيونغ غي" بإزالة العوائق غير الضرورية أمام الشركات الأجنبية والقضاء على التمييز ضدها.وأدلى جو بهذا التعهد أمس الاثنين خلال اجتماع عُقد في سيول ضمّ ممثلين عن اللجنة وعن غرف التجارة من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأستراليا، حيث أشار جو إلى أنه من أولويات اللجنة حلّ الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة، وبناء نظام منافسة عادل لإنشاء بيئة حاضنة للابتكار، وخلق بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، وإنشاء بنية تحتية تدعم اقتصادا عادلا.وأكد رئيس لجنة التجارة العادلة أن إرساء نظام تنافسي عادل يُعدّ أمرا أساسيا في التحول الرقمي لضمان التعويض المناسب عن الابتكار، مشيرا إلى أن إرساء هذا النظام يُعزز المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات.وقد نُظّم اجتماع أمس بناء على دعوة وجّهها جيمس كيم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في كوريا ومديرها التنفيذي.