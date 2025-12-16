تفتيش الشرطة لمبنى كاكاو في بان كيو يؤكد عدم وجود متفجرات

Photo : YONHAP News

لم تعثر الشرطة الكورية على أي متفجرات خلال تفتيشها لمبنى في "بان كيو" بمقاطعة "كيونغ كي"، وذلك بعد تلقي شركة كاكاو عملاقة التكنولوجيا تهديدا بوجود قنبلة هناك صباح أمس الاثنين.وأفاد مركز شرطة "بون دانغ" بأن حوالي 70 من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والعسكريين قاموا بتمشيط مبنى كاكاو في بان كيو، والمناطق المحيطة به، بين الساعة الواحدة والثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا، ولم يعثروا على أي شيء ذي أهمية.ونتيجة لذلك، لم يعد الدخول إلى المبنى مقيدا.وكانت شركة كاكاو قد أبلغت الشرطة في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا عن تلقيها تهديدا بوجود قنبلة مرتين على موقع مركز خدمة العملاء التابع لها، وذلك في الساعة 7:10 و7:12 صباحا. وأوضحت مصادر مطلعة أن المشتبه به، الذي عرّف نفسه بأنه متسرب من المدرسة الثانوية، كتب أنه قام بزرع عبوة ناسفة محلية الصنع وهدد بقتل مسؤولين تنفيذيين محددين في الشركة باستخدام سلاح ناري محلي الصنع. وطالب الجاني بتحويل مبلغ عشرة مليارات وون كوري، أي ما يعادل ستة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي تقريبا.وقد تبين للشرطة أن بلاغات مماثلة قُدمت باسم المشتبه به يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وأن الشرطة استجوبته في ديغو، لكن المشتبه به ادعى أن شخصا ما انتحل شخصيته.