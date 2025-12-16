كوريا تحث اليابان على الوفاء بتعهداتها بشأن تاريخ العمل القسري في مناجم سادو

Photo : YONHAP News

حثت كوريا الجنوبية اليابان على الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها في أثناء تسجيل مناجم سادو كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وذلك بعد أن أغفلت اليابان ذكر تجنيد العمال قسرا في تقريرها.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، نشرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، أمس الاثنين، تقرير اليابان عن مناجم سادو على موقعها الإلكتروني، وجاء هذا التقرير استجابة لطلب اللجنة من طوكيو تقديم تقرير عن تنفيذ ثماني توصيات مرفقة بتسجيل الموقع في يوليو من العام الماضي. وتدعو إحدى هذه التوصيات اليابان إلى عرض "التاريخ الكامل" للموقع، بما في ذلك تاريخ العمل القسري للكوريين، من خلال شروحات ومعارض في الموقع، إلا أن التقرير افتقر إلى أي شرح وافٍ لهذا الجانب.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول، في بيانٍ صادر عن متحدثٍ باسمها، أن التقرير يُظهر إخفاق الحكومة اليابانية في تنفيذ قرارات اللجنة بدقةٍ تامة، بما لا يعكس تاريخ مناجم سادو في الموقع بشكلٍ كامل، فضلا عن تعهدات اليابان التي قطعتها خلال عملية التسجيل. وحثت الوزارة طوكيو على الالتزام بقرار اللجنة، وتعهداتها، واتفاقياتها مع سيول، مؤكدة استمرار الحوار مع اليابان بشأن هذه المسألة.