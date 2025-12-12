أعمال الكاتبة هان كانغ تحظى بإعجاب كبير في مكتبات الجامعات الكورية

Photo : YONHAP News

تبين أن أعمال الكاتبة "هان كانغ"، أول أديبة كورية تفوز بجائزة نوبل للآداب، قد حظيت بشعبية كبيرة هذا العام بين طلاب أرقى ثلاث جامعات كورية، وهي: جامعة "سيول" وجامعة "كوريا" وجامعة "يون سيه".ووفقا لبيانات استعارة الكتب في مكتبات الجامعات الثلاث، احتلت رواية "أفعال بشرية"، التي تعد أحد أبرز أعمال الكاتبة، المرتبة الثانية في جامعة سيول، والثالثة في جامعة كوريا، والعاشرة في جامعة يون سيه، بينما جاءت روايتها الأخرى "النباتية" في المركز الثالث في جامعة سيول، ورواية "دورس يونانية" في المركز العاشر في جامعة كوريا، ورواية "نحن لا نفترق" في المركز التاسع في جامعة يون سيه.وجاءت في المرتبة التالية بعد الكاتبة "هان كانغ" من حيث الاهتمام الكاتبة "يانغ غوي جا"، حيث احتلت روايتها "التناقض" المرتبة الرابعة في جامعة كوريا، والثانية في جامعة يون سيه.بالإضافة إلى ذلك، كان من بين أكثر الكتب التي نالت إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الجامعيين رواية "الأرض" للكاتبة "باك كيونغ ري" في المركز التاسع في جامعة سيول، ورواية "شخص غير مؤذ لي" للكاتبة "تشيه اون يونغ" في المركز العاشر في جامعة سيول، ورواية "الصيف في الخارج" للكاتبة "كيم إيه ران" التي احتلت المركز السابع في جامعة كوريا، ورواية "المرأة العجوز ذات سكين" للكاتبة "كو بيونغ مو" التي احتلت المركز السابع في جامعة يون سيه".