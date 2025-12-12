كوريا والمملكة المتحدة تتوصلان لاتفاق نهائي لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما

Photo : YONHAP News

توصلت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى اتفاق نهائي بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد أكثر من عامين من المفاوضات في هذا الشأن.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الكورية اليوم الثلاثاء أن وزير التجارة "يو هان كو" ونظيره البريطاني "كريس براينت" قد وقعا في العاصمة البريطانية لندن أمس بيانا مشتركا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقالت الوزارة إنه لم تتم مناقشة فتح أسواق إضافية هذه المرة، نظرا لأن اتفاقية التجارة الحرة الأصلية قد فتحت معظم أسواق السلع، لكنها أحرزت إنجازات لتخفيف قواعد المنشأ التي كانت تطبق بشكل صارم على الصادرات الكورية الرئيسية مثل مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية المصنعة، وفي مجالات المشتريات العامة والخدمات.ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية المحدثة في زيادة استفادة السيارات الكورية من الإعفاءات الجمركية، والتي تمثل ثلث الصادرات الكورية إلى بريطانيا، كما ستفتح سوق السكك الحديدية السريعة في المملكة المتحدة.وبالنسبة لسوق الخدمات، تم الاتفاق على فتح مجال الألعاب الإلكترونية الذي تتمتع فيه الشركات الكورية بقدرة تنافسية عالية، مما سيمهد الطريق إلى تقدم الألعاب الإلكترونية الكورية إلى الأسواق الأوربية.وقال وزير التجارة الكوري إن التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن سيتيح فرصة لترسيخ نظام السوق الحرة، وتعزيز العلاقات التعاونية الاقتصادية مع المملكة المتحدةكشريك رئيسي لكوريا، وذلك في ظل انتشار الحمائية التجارية وزيادة حالة عدم اليقين في الظروف التجارية العالمية، مؤكدا أنه سيعمل على استكمال الإجراءات اللازمة مثل المراجعة القانونية في أسرع وقت، وإجراء العمليات المطلوبة دون تأخير لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما في ذلك التصديق البرلماني.