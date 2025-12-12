سيول وواِشنطن تعقدان أول اجتماع تشاوري حول السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

عقدت السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول اجتماع دوري للتشاور من أجل تنسيق السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية، وتقرير الحقائق المشترك الصادر بعد مباحثات القمة بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس أن الاجتماع الدوري الأول بين البلدين سيُعقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في سيول بحضور مدير إدارة الاستراتيجية والمعلومات الدبلوماسية "جونغ يون دو"، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية "كيفين كيم".يذكر أن تقرير الحقائق المشترك ينص على التشاور الوثيق بين القيادتين فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، وبالتالي يتيح هذا الاجتماع فرصة لتنسيق توجه السياسات الكورية والأمريكية تجاه كوريا الشمالية، في إطار متابعة الإجراءات اللاحقة للقمة الكورية الأمريكية.وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية ان الاجتماع لا يعني إنشاء آلية جديدة للتشاور، بل يركز على عقد لقاء منتظم للتشاور والتنسيق بين البلدين بشكل وثيق.