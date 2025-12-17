الرئيس لي يؤكد على الشفافية مع بدء البث المباشر للإحاطات السياسية

Photo : YONHAP News

شدد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على ضرورة إطلاع الجمهور على شؤون الدولة، مشيرا إلى البث المباشر المستمر للإحاطات السياسية الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.وقال الرئيس في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في المجمع الحكومي بمدينة سيجونغ، إن الانفتاح ضروري للحكم الذي يضع مصلحة الشعب في المقام الأول، وللحفاظ على سيادة الشعب.وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انتقادات مفادها أن البث المباشر قد يُنظر إليه على أنه إجراء تأديبي قاسٍ أو تشهير علني.وقد أقر الرئيس بأن شكل الإحاطات السياسية الجديد قد يبدو غير مألوف للموظفين المدنيين، وأن الإحاطات التقليدية قد تكون أكثر راحة، لكنه أكد أن ثقة الجمهور في السياسات لا يمكن أن تنمو إلا من خلال التدقيق الشفاف وتضافر الجهود الجماعية. وأضاف أن المسؤولين سيكتسبون المزيد من الخبرة العملية، وحثّ الوزارات على الاستعداد للإحاطات المتبقية.كما دعا الرئيس إلى بذل جهود أكبر لرفع معنويات الموظفين العموميين، مشيرا إلى تزايد الأعباء الإدارية وعدم كفاية التحسينات في ظروف العمل. وأضاف أن التفاني والأداء المتميز سيُقابل بمكافآت مجزية، وأن التزام موظفي الخدمة المدنية هو أساس التنمية الوطنية.