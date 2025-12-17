أغنية آبات تتصدر قائمة كي بي إس ورلد راديو لأفضل أغاني الكيبوب لعام 2025

Photo : YONHAP News

تصدر أغنية آبات العالمية، المرشحة لجائزة غرامي، والتي حققت نجاحا واسعا، قوائم الموسيقى في نهاية هذا العام، بما في ذلك استطلاع للرأي أجراه كي بي إس ورلد راديو لأفضل أغاني الكيبوب في عام 2025. وقد اختار المشاركون في الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أغنية آبات كأفضل أغنية لهذا العام. وحظيت الأغنية بدعم عالمي واسعالنطاق بفضل حيويتها ولحنها الجذاب، وعناصرها التي تمزج بين موسيقى البوب ​​الكورية والموسيقى العالمية. أما المنافسة على لقب مغني العام، فقد انقسمت بين جي دراغون وفرقة الفتيان الكورية الجنوبية "بوي نكس دور" المكونة من ستة أعضاء، والتي حظيت بدعم كبير من جيل زد بفضل موسيقاها الهادئة والمليئة بالحيوية، بينما حصد جي دراغون أصواتا من مختلف الفئات العمرية، مما يؤكد إنجازاته كمنتج وفنان منفرد.وفازت المغنية آيو بلقب أفضل مغنية منفردة لهذا العام، بينما حصلت فرقة ستراي كيدز، بطاقتها الجبارة وحضورها الطاغي على المسرح وشعبيتها العالمية، على لقب أفضل فرقة فتيان. أما في فئة أفضل فرقة فتيات لهذا العام، فقد تألقت فرقة إيسبا، حيث أثبتت كل عضوة من عضواتها الأربع جدارتها كنجمة منفردة، وساهمت في تطوير أسلوبها الموسيقي التجريبي.وشمل الاستطلاع، الذي أُجري على موقع وتطبيق كي بي إس ورلد راديو في الفترة من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، 4740 شخصا من 114 دولة، وكانت الفلبين الدولة التي سجلت أعلى نسبة مشاركة، وتلتها كوريا الجنوبية، ثم إندونيسيا، وفيتنام.