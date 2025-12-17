انخفاض حاد في مؤشر البورصة الكورية وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي المستمرة

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، متأثرا بالمخاوف المستمرة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية.وخسر المؤشر الكوري المركب لأسعار الأسهم، كوسبي، 91.46 نقطة، أي 2.24%، ليغلق عند 3999.13 نقطة.وكان حجم التداول معتدلا عند 368.6 مليون سهم بقيمة 16.3 تريليون وون، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار أمريكي تقريبا، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بنسبة 713 إلى 184.وقد ازداد تقلب السوق حدة مع مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى لتوقعات استثمارية متشائمة واستمرار المخاوف بشأن ربحية قطاع الذكاء الاصطناعي. ولا يزال المستثمرون حذرين قبيل صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر.وانخفض مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 22.72 نقطة، أي بنسبة 2.42%، ليغلق عند 916.11 نقطة.كما انخفضت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 6 وون، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1477 وون حتى الساعة 3:30 من مساء أمس الثلاثاء.