المحكمة تعلن إفلاس شركة إنتربارك

Photo : YONHAP News

أعلنت محكمة الإفلاس في سيول إفلاس شركة "إنتربارك" للتجارة، التابعة لمجموعة "كيو 10" التي تتخذ من سنغافوره مقرا لها.وأمرت محكمة الإفلاس في سيول بتصفية الشركة أمس الثلاثاء، بعد حوالي عام ونصف من دخول منصة التجارة الإلكترونية برنامجا قضائيا يؤجل بدء إعادة الهيكلة الرسمية ريثما يتفاوض أحد الأطراف المعنية مع الدائنين.وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة القضائية في أغسطس من العام الماضي، بعد شهر من تخلف شركتيْ "تي إم أو إن" و"وي ميك برايس"، التابعتين لمجموعة "كيو 10"، عن سداد مستحقات التجار.وفي الأول من ديسمبر، أغلقت المحكمة إجراءات إعادة هيكلة "إنتربارك" لعدم تمكنها من إيجاد مشترٍ، وتم الإعلان عن إفلاس "وي ميك برايس". وفي أغسطس، وافقت المحكمة على بيع "تي إم أو إن" إلى "أواسيس ماركت"، وهي شركة لتوصيل البقالة.