ضباب وغبار ناعم كثيف يغطيان كوريا اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

استمر هطول الأمطار الخفيفة والثلوج ليلة أمس الثلاثاء في منطقة سيول الكبرى، ومنطقة شمال تشونغ تشُنغ، والمناطق الداخلية والجبلية في مقاطعة كانغ وان.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار اليوم الأربعاء في جزيرة جيجو، وعلى طول الساحل الشرقي لمقاطعة كانغ وان، وفي المنطقة الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ. وابتداء من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء غطى ضباب كثيف المناطق الوسطى، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 200 متر، بينما انخفضت إلى أقل من كيلومتر واحد في باقي المناطق.ومن المتوقع أن تتفاقم حالة الغبار الناعم مع تدفق الملوثات القادمة من الخارج بفعل الرياح الشمالية الغربية، حيث يُتوقع أن تصل مستويات الغبار فائق الدقة إلى مستوى "سيئ" في منطقة سيول الكبرى، ومنطقة تشونغ تشُنغ، ومقاطعة شمال جولا.وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم بين درجتين تحت الصفر وثماني درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد، مع تسجيل حوالي درجتين مئويتين في سيول. وسوف ترتفع درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين خمس وأربع عشرة درجة مئوية، أي أعلى من درجات الحرارة المسجلة يوم أمس الثلاثاء.وسيصل ارتفاع الأمواج في البحر الشرقي إلى ثلاثة أمتار ونصف، مما يزيد من احتمالية إصدار تحذير من ارتفاع مستوى سطح البحر.