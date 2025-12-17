أغلبية الكوريين يرغبون في البقاء في منازلهم في سنواتهم الأخيرة

Photo : Getty Images Bank

أعرب غالبية سكان كوريا الجنوبية عن رغبتهم تلقي الرعاية في منازلهم أو بالقرب منها عند تقدمهم في السن أو عند مرضهم، لكنهم يشعرون بنقص في السياسات والبنية التحتية اللازمة لهذه الرعاية في مجتمعاتهم.وقال 84% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كير فور أول" للأبحاث، وشمل 1500 مواطن كوري بالغ، على مستوى البلاد في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الماضي، إنهم يفضلون البقاء في منازلهم أو مجتمعاتهم إذا احتاجوا إلى رعاية.ومن بين المشاركين الذين لديهم فرد من العائلة بحاجة إلى رعاية، قال 62% إنهم أو أحد أفراد أسرهم يتولون رعاية هذا الشخص. وقال 23% من المشاركين إنهم يتلقون الرعاية من خلال الخدمات العامة، بينما قال 21% إنهم يتلقونها في مرافق خاصة.في الوقت نفسه، وافق 79% من المستطلعة آراؤهم على أن المسؤولية الأساسية للحكومات المحلية هي رعاية كبار السن وذوي الإعاقة، لكن 46% منهم يرون أن السياسات والبنية التحتية الحالية غير كافية.وبشكل عام، قال 54% إن مناطقهم تفتقر إلى الرعاية الكافية لكبار السن وذوي الإعاقة.