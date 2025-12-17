سفيرة كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة تقدم أوراق اعتمادها للرئيس ترامب

Photo : YONHAP News

قدمت سفيرة كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "كانغ كيونغ هوا"، أوراق اعتمادها رسميا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، وهو إجراء دبلوماسي يُقرّ رسميا بمنصبها.وحضرت كانغ مراسم تسليم أوراق الاعتماد في البيت الأبيض، حيث التقت بترامب وسلمته أوراق اعتمادها، ومن جانبه نقل ترامب تحياته الحارة إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ خلال اللقاء.وتُعدّ هذه المراسم الإجراء الرسمي الذي بموجبه يُسلّم السفير المُعيّن حديثا أوراق اعتماده من رئيس الدولة المُرسِلة إلى رئيس الدولة المُضيفة، مما يُتيح للسفير بدء مهامه الدبلوماسية كاملة.وكانت كانغ، التي تولّت منصبها يوم 4 أكتوبر، قد بدأت بالفعل ممارسة أنشطتها الرسمية، بما في ذلك المشاركة في القمة الكورية الأمريكية التي عُقدت في سيول في أكتوبر.وخلال المراسم، قدّم سفراء جدد من 14 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، أوراق اعتمادهم.