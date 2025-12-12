الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الثقافية

كوريا تسعى لتسجيل التيكوندو في قائمة التراث البشري غير الملموس

Write: 2025-12-17 13:34:23Update: 2025-12-17 15:35:35

Photo : YONHAP News

تسعى  هيئة  التراث  الوطني في  كوريا  الجنوبية لبذل  جهود  مشتركة بين  الكوريتين  لتسجيل رياضة  التيكوندو  في  قائمة  التراث البشري  غير  الملموس. 
جاء  ذلك  في  خطة  الأعمال  الرئيسية لعام  2026  التي  كشفت  عنها  الهيئة  اليوم، حيث  أشارت  إلى  أن  حجم  سوق  القطاع الصناعي  الذي  يستخدم التراث  الوطني  قد  بلغ  هذا  العام  حوالي  9  تريليونات وون.  ويشمل  ذلك  جميع  مجالات السياحة  الرئيسية  للتراث الوطني،  مثل  قصر  كيونغ  بوك  وقصر  تشانغ  دوك،  والمحتويات التي  تتخذ  من  التاريخ  موضوعا لها،  والمنتجات  التذكارية التي  تستغل  التراث الوطني. 
ووضعت  هيئة  التراث  الوطني هدفا  يتمثل  في  بناء  سوق  بقيمة  100  تريليون  وون  على  مدى  السنوات  الخمس  القادمة،  من  عام  2026  إلى  عام  2030،  وذلك  من  خلال  رعاية  الصناعات ذات  الصلة  باستخدام الذكاء  الاصطناعي  وأحدث  التقنيات  الرقمية. 
ومن  المقرر أن  تعقد  لجنة  التراث  العالمي لليونسكو  اجتماعاتها  في  مدينة  بوسان  الكورية  في  شهر  يوليو  من  العام  القادم،  حيث  تقرر  القضايا الرئيسية  المتعلقة  بتسجيل وحفظ  وحماية  مواقع  التراث  العالمي. وتستضيف  كوريا  هذا  الاجتماع  للمرة  الأولى  منذ  38  عاما،  أي  منذ  انضمامها  لاتفاقية التراث  العالمي  في  عام  1988.
