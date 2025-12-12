إطلاق أول مركبة إطلاق فضائية مدنية كورية صباح الغد الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم إطلاق أول مركبة إطلاق فضائية مدنية كورية فجر الغد الخميس، حيث تطلق شركة "إينوسبيس" الكورية لمركبات الإطلاق الفضائية، المركبة "هان بيت نانو" من مركز "ألكانتارا" الفضائي في البرازيل في الساعة الرابعة إلا الربع من صباح الغد بتوقيت كوريا.وتستهدف هذه المهمة التي تحمل اسم "سبيس ورد" إلى توصيل 8 حمولات إلى ارتفاع 300 كيلومتر، بما في ذلك 5 أقمار اصطناعية صغيرة مخصصة للإدخال المداري، و3 أجهزة تجريبية غير قابلة للفصل، ويبلغ وزن الحمولة الواحدة 18 كيلوغراما.ومن المتوقع أيضا أن يتم تحميل نموذج واحد من علب الألومنيوم الخاصة بشركة المشروبات الكحولية الكورية "بوروغورو".وقد تم نقل المركبة "هان بيت نانو" إلى منصة الإطلاق صباح أول من أمس الاثنين، وبعد ذلك، تم تنفيذ إجراءات التشغيل المتسلسلة التي تسبق الإطلاق مباشرة، بما في ذلك تنصيب مركبة الإطلاق، وربط خطوط الإمداد لشحنها بالوقود، وفحص إشارات الطاقة والبيانات والقياسات، والتحقق من صمامات الإغلاق والختم المانع للتسرب لنظام تعبئة الوقود.وفي صباح يوم الغد، سيتم إجراء مراجعة شاملة مع القوات الجوية البرازيلية للظروف الجوية وحالة الاستعداد الفني. وبمجرد اكتمال الموافقة على الإطلاق، سيبدأ إمداد المركبة "هان بيت نانو" بالوقود الدافع، ومن ثم الدخول في العد التنازلي للإطلاق.