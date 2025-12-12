البنك المركزي الكوري يتوقع 2.1% للتضخم العام القادم

Photo : YONHAP News

توقع البنك المركزي الكوري أن يحافظ معدل تضخم أسعار المستهلكين في العام القادم على مستوى 2%، لكن بعض العوامل الأخرى قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل زيادة سعر صرف الدولار مقابل الوون، والتغيرات المناخية غير الطبيعية.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي اليوم حول أوضاع استقرار الأسعار، حيث قال إن أسعار المستهلكين سوف تستقر تدريجيا خلال العام القادم لتسجل معدلا سنويا يبلغ 2.1%، مشيرا إلى أن معدل التضخم في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين سجل 2.4%، بزيادة عن المعدل المسجل في سبتمبر والبالغ 2.1%.وأوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية هو السبب الرئيسي لعدم استقرار الأسعار مؤخرا، نتيجة للظروف الجوية السيئة التي شملت موجات الحر والأمطار الغزيرة.كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الوون يُعد عاملا رئيسيا يهدد استقرار الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة أسعار استيراد النفط الخام والمواد الخام، مما يفرض ضغوطا تصاعدية على الأسعار المحلية بشكل عام.وحذر البنك المركزي من أنه إذا استمر سعر صرف الدولار عند مستوى ألف و470 وون خلال العام القادم، فمن المحتمل أن يتجاوز معدل التضخم النسبة المتوقعة البالغة 2.1%.