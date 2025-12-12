مستشار الأمن القومي الكوري يلتقي بوزير الطاقة الأمريكي لمناقشة تنفيذ بيان القمة

Photo : KBS News

التقى مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" بوزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء، حيث عقدا محادثات تناولت سبل التنفيذ السريع للاتفاقيات الواردة في البيان المشترك الصادر بعد القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ونظرا لأن "رايت" يشرف على القطاع النووي الأمريكي، يُعتقد أن الاجتماع ركز على الاتفاقات الثنائية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية في كوريا الجنوبية وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، كما هو لموضح في تقرير الحقائق المشترك الصادر بعد القمة.ومن المتوقع أن يكون الجانبان قد ناقشا السبل الممكنة للتغلب على القيود المفروضة بموجب اتفاقية التعاون النووي الثنائية بشأن نقل المواد النووية ذات الاستخدام العسكري، في ظل سعي سيول لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية.وقال "وي" للصحفيين عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي أول من أمس الثلاثاء إنه سوف يستكشف إمكانية إبرام اتفاق ثنائي منفصل مع الولايات المتحدة لتعزيز برنامج كوريا الجنوبية لبناء الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.ومن المقرر أن يسافر وي إلى نيويورك اليوم الخميس قبل أن يعود إلى كوريا الجنوبية.وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل جدول رحلته، إلا أنه من المتوقع أن يزور مقر الأمم المتحدة.