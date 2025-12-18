تمرير مشروع قانون الدفاع الأمريكي في مجلسيْ النواب والشيوخ

Photo : YONHAP News

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الدفاع الوطني السنوي الذي يحظر على الحكومة الأمريكية تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية من جانب واحد.وأقر مجلس الشيوخ قانون الدفاع الوطني للسنة المالية القادمة بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا أمس الأربعاء، بعد أن أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.وسوف يصبح القانون ساري المفعول بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليه.وينص قانون الدفاع الوطني على أنه لا يجوز استخدام الأموال المصرح بها بموجب القانون لتخفيض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500 جندي.كما يحظر استخدام الأموال المخصصة بموجب القانون لإكمال انتقال السيطرة على العمليات في وقت الحرب من واشنطن إلى سيول بطريقة تحيد عن الاتفاق الثنائي القائم.وكانت القيود المرتبطة بالميزانية على تخفيض عدد القوات قد انقضت في عهد إدارة "بايدن"، لكنها عادت للظهور للمرة الأولى منذ 5 سنوات في ولاية "ترامب" الثانية.