الشرطة تستجوب زعيمة كنيسة التوحيد بشأن فضيحة الهدايا السياسية

زار فريق من وكالة الشرطة الكورية مركز احتجاز سيول صباح أمس الأربعاء لاستجواب زعيمة كنيسة التوحيد "هان هاك جا"، التي يتم احتجازها حاليا بتهمة الرشوة وانتهاك قانون التمويل السياسي. وكان ذلك أول استجواب لـ"هان" منذ أن تم تسجيلها كمتهمة في فضيحة الهدايا السياسية واسعة النطاق. وتعتقد الشرطة أن الكنيسة قدمت عشرات الملايين من الوون نقدا وساعات فاخرة إلى وزير المحيطات السابق "جون جيه سو" والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم "إيم جونغ سونغ" والنائب السابق عن حزب قوة الشعبالمعارض الرئيسي "كيم كيو هوان" بين عامي 2018 و2020.وتشتبه الشرطة في أن "هان" أمرت بتسليم هذه الهدايا لأن نائب رئيس الكنيسة السابق "يون يونغ هو" شهد أمام فريق التحقيقات الخاص، المكلف بقضية السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، بأنه قام بذلك بناء على أوامر "هان".وبالإضافة إلى استجواب "هان" بشأن النقود والساعات الفاخرة، من المرجح أنه تم استجوابها بشأن ما إذا كان مبلغ 28 مليار وون، أي حوالي 19 مليون دولار أمريكي، الذي عُثر عليه في خزينتها الشخصية، قد استُخدم للضغط على السياسيين.وقد صادرت الشرطة النقود، إلى جانب سجلات الكنيسة المالية، خلال مداهمة 10 مواقع مرتبطة بالكنيسة يوم الاثنين. وسوف تستخدم الشرطة تلك الوثائق لتتبع تدفق الأموال وتحديد أي أموال أو هدايا قد تكون استُخدمت للضغط السياسي.وبمجرد الانتهاء من تحليل المواد الأخرى المصادرة، بما في ذلك سجلات الهواتف المحمولة، يخطط المحققون لاستدعاء الشخصيات ذات الصلة للاستجواب.