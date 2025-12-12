محافظ البنك المركزي الكوري يعرب عن القلق بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار

Photo : YONHAP News

أعرب محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" عن القلق بشأن الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الوون، ووصف ذلك الوضع بأنه "أزمة".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر البنك أمس الأربعاء، حيث قال أيضا إن الظروف الحالية تختلف عن تلك التي ترافق الأزمات المالية التقليدية، وأوضح أن المؤسسات المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في كوريا الجنوبية ليست معرضة للخطر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات يحقق أرباحا عندما تنخفض قيمة الوون، لأن كوريا دائن خارجي صافٍ.لكنه أضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على الأسعار، وأن هناك انقساما داخليا واضحا بين أولئك الذين يستفيدون وأولئك الذين يتكبدون خسائر.وقال محافظ البنك المركزي أيضا إن المستوى الحالي يدعو للقلق عند النظر إلى التوازن الاجتماعي والاستقطاب.