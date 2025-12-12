كوريا تقترح على الإمارات التعاون في البنية التحتية لطاقة الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

اقترحت حكومة كوريا الجنوبية على دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة للبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون، حيث تسعى الإمارات حاليا لإنشاء مجمع ضخم لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العاصمة أبوظبي.وعقد وزير المناخ والطاقة والبيئة الكوري كيم سونغ هوان ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر اجتماعا في سيول اليوم الخميس، حيث قدم الجانب الكوري مقترحا للتعاون في حزمة البنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون استنادا إلى تقنيات نقل الكهرباء والشبكات الكهربائية المحلية وخبرة تشغيل أنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق.وتسعى الإمارات لإنشاء مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع ستارغيت، بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط في أبوظبي، وقد اقترحت الاستفادة من التقنيات الكورية لتأمين إمدادات الكهرباء الضخمة المطلوبة.واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل للتشاور العملي بشأن مزيج مصادر الطاقة والشبكة الكهربائية لوضع خارطة طريق، كما قررا دراسة إنشاء منتدى كوري إماراتي للطاقة لتحقيق هدف مضاعفة سعة الطاقة المتجددة عالميا ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 وهو جوهر التعهد الدولي بشأن أهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي قادته الإمارات بوصفها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2023. وتتوقع الحكومة الكورية أن يصبح ذلك المنتدى قناة دائمة للتعاون بمشاركة حكومتيْ البلدين والشركات العامة والخبراء والشركات الخاصة.وكان البلدان قد اتفقا خلال القمة التي عقدت على هامش زيارة الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إلى الإمارات في نوفمبر الماضي على تعميق المشاركة الاستراتيجية الخاصة إلى مستوى غير قابل للتراجع، وقررا دراسة إنشاء وتشغيل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بشكل مشترك.