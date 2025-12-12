وزيرا الصناعة الكوري والإماراتي يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والنفط والغاز

Photo : YONHAP News

اجتمع وزيرا الصناعة الكوري والإماراتي في سيول اليوم حيث بحثا سبل التعاون لتجسيد نتائج القمة الأخيرة بين البلدين في المجال الاقتصادي.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة الكورية بأن الوزير "كيم جونغ غوان" اجتمع مع نظيره الإماراتي "سلطان أحمد الجابر" وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، حيث تبادلا الآراء حول قضايا التعاون الرئيسية بما في ذلك التعاون في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتخزين المشترك للنفط والتعاون في صناعات النفط والغاز، مع التركيز على وضع آليات عملية لتعزيز نتائج القمة الأخيرة بين رئيسيْ البلدين.وأوضح الوزير كيم أن الجهات المعنية في كوريا تناقش بشكل مشترك سبل التعاون في مشروع "ستارغيت الإمارات"، وهو مشروع لبناء مجمع ضخم من الجيل التالي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مؤكدا أن كوريا تمتلك مجموعة واسعة ومتميزة من الشركات في مجالات أشباه الموصلات وبناء وتشغيل وتبريد مراكز البيانات والهندسة والتوريد والإنشاء والتوليد الكهربائي، بما يؤهلها للقيام بدور فعال في هذا السياق.وقيّم الوزيران مشروع التخزين المشترك للنفط بين كوريا والإمارات الذي يجري منذ عام 2013 على أنه نموذج ناجح للتعاون في مجال الطاقة، واتفقا على مواصلة المشاورات بشأن توسيع حجم التخزين المشترك وتعزيز التعاون.