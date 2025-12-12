عدد العاملين الأجانب في كوريا يتجاوز مليونا و100 ألف

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد العمال الأجانب العاملين داخل كوريا الجنوبية هذا العام 1.1 مليون شخص، فيما ارتفع عدد الطلاب الأجانب بأكثر من 70% مع تزايد الاهتمام بالثقافة الكورية.ووفقا لنتائج مسح أوضاع إقامة المهاجرين والتوظيف لعام 2025 التي أعلنتها هيئة البيانات الوطنية اليوم، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر حتى شهر مايو الماضي 1.692 مليون بزيادة 132 ألفا، أي بنسبة 8.4% مقارنة بالعام الماضي، وكان من بينهم 1.109 مليون عامل، بزيادة قدرها 99 ألفا، أي بنسبة 9.8%.وبعد تجاوز العدد مليون عامل في العام الماضي دخل هذا العام مستوى 1.1 مليون مسجلا أعلى رقم منذ بدء إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 2012، ولا سيما أن عدد العاملين من فئة الطلاب الأجانب ارتفع بمقدار 23 ألفا بنسبة 71.8% على أساس سنوي.وزادت فئات التوظيف غير المهني بمقدار 18 ألفا، أي بنسبة 6.1%، وفئة الإقامة الدائمة بمقدار 18 ألفا، أي بنسبة 17.1%، بينما انخفضت فئتا العمل بالزيارة والكوريين المقيمين في الخارج.ومن حيث الحجم، تصدرت فئة التوظيف غير المهني بـ321 ألفا، وتلتها فئة الكوريين المقيمين في الخارج بـ253 ألفا، ثم فئة الإقامة الدائمة بـ123 ألفا.وبحسب الجنسية، كان الكوريون من أصول صينية في الصدارة بـ341 ألفا، وتلاهم الفيتنامون بـ149 ألفا، ثم الصينيون بـ54 ألفا.