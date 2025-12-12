الرئيس لي يتلقى تقارير عمل من وزارة الدفاع والجهات التابعة لها

Photo : YONHAP News

سيتلقى الرئيس الكوري لي جيه ميونغ تقارير عمل من وزارة الدفاع، إلى جانب تقارير من وزارة شؤون المحاربين القدامى، وهيئة التجنيد الإجباري، وإدارة برنامج المشتريات الدفاعية.وتشمل تلك التقارير مناقشات حول القوانين ذات الصلة في ظل توجيه الرئيس مؤخرا بالنظر في إلغاء تسجيل العقيد "باك جين كيونغ" كـ"شخص ذي استحقاق وطني"، حيث إنه قاد عملية القمع العنيف خلال أحداث 3 أبريل في جزيرة جيجو.وفي سياق منفصل سيعقد الرئيس مأدبة غداء مع نواب الحزب الديمقراطي عن منطقتي ديغو وجنوب تشونغ تشُنغ، بحضور 14 نائبا.وبالنظر إلى أن الرئيس كان قد أشار علنا في الآونة الأخيرة إلى ضرورة مناقشة دمج الإدارتين في ديغو وجنوب تشونغ تشُنغ، فمن المرجح أن يتطرق اللقاء إلى هذا الملف.وعلى عكس رؤساء الحكومات المحلية المنتمين إلى حزب قوة الشعب الذين يؤيدون الدمج الإداري، أبدى نواب الحزب الديمقراطي في تلك المناطق حتى الآن موقفا متحفظا.