ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعا بضعف الوون الكوري والطلب القوي على أشباه الموصلات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، 121.31 نقطة في نوفمبر، بارتفاع 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.ويمثل هذا الرقم الارتفاع الشهري الثالث على التوالي، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في سبتمبر و0.3% في أكتوبر.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك بنسبة 2.1% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق، في حين انخفضت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.4%.ومع ذلك، ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.8%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 5% في أسعار الفحم والمنتجات البترولية، وارتفاع بنسبة 2.3% في أسعار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبصرية.وكان الارتفاع بنسبة 5% في أسعار الفحم والمنتجات البترولية هو الأكبر منذ سبتمبر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 6.9%.