سيول تعلن عن تقدم في المحادثات مع واشنطن بشأن تنفيذ بيان القمة

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على المضي قدما بسرعة في اتخاذ تدابير متابعة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الأخيرة بين البلدين.وفي مقابلة هاتفية مع قناة "يونهاب" التلفزيونية للأنباء أمس الخميس، بعد زيارته التي استمرت يومين إلى واشنطن، وصف "وي" المشاورات مع المسؤولين الأمريكيين بأنها كانت إيجابية وأظهرت تقدما، على الرغم من أنه قال إنه من الصعب ذكر إنجازات محددة.وقال إن الجانبين تعهدا بالتنفيذ الفوري لبنود البيان المشترك الصادر بعد القمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ويحدد البيان دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك في كوريا الجنوبية، فضلا عن موافقة واشنطن على خطة سيول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.وكان "وي" قد وصل إلى واشنطن يوم الثلاثاء والتقى وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" في نفس اليوم، ثم عقد محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" يوم الأربعاء.ومن المقرر أن يسافر وي إلى نيويورك للالتقاء بكبار مسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة العلاقات بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.