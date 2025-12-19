3 من بين كل 4 كوريين يستخدمون الذكاء الاصطناعي

Photo : Consumer Insight

اتضح أن 3 من بين كل 4 أشخاص في كوريا الجنوبية يستفيدون من خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصتين مختلفتين في المتوسط، وفقا لمسح جديد نُشر أمس الخميس.ووجدت دراسة "كنسيومر إنسايت" أن 74% من المستهلكين لديهم خبرة في استخدام منصات الذكاء الاصطناعي، مما يجعله حاضرا بصورة شبه يومية بالنسبة للكثيرين، حيث تتجاوز معدلات الاستخدام الأسبوعي الاستخدام العرضي.ولا تزال منصة "تشات جي بي تي" هي الرائدة الواضحة في السوق الكورية، بمعدل استخدام يبلغ 54%، بزيادة 7 نقاط مئوية مقارنة بالنصف الأول من العام.ومع ذلك، ظهرت منصة "جيميناي" من شركة "غوغل"، كأسرع الخدمات نموا، حيث قفز متوسط استخدامها بـ16 نقطة مئوية في 6 أشهر فقط ليصل إلى 30%.ومن بين الخدمات المحلية، احتلت منصة "ايه دوت" ومنصة "دبليو آر تي إن" المرتبتيْن الثالثة والرابعة على التوالي، وكانت منصة "كلوفا نوت" هي الوحيدة الأخرى التي سجلت استخداما يتجاوز 10%.وتصدرت منصة "شات جي بي تي" أيضا تصنيفات الوعي والرضا، لكن "جيميناي" قلصت الفجوة بدرجة كبيرة، حيث تعادلت مع منافسين آخرين في المركز الثاني في رضا المستخدمين.