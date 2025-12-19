فريق التحقيقات الخاص يداهم البنك المركزي الكوري في تحقيق حول حزم نقود مفقودة

Photo : YONHAP News

داهم فريق التحقيقات الخاص مقر البنك المركزي الكوري في تحقيق حول حزم نقود مفقودة مرتبطة بقضية شامان تورطت فيها السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".وقال الفريق اليوم الجمعة إنه أرسل محققين ومدعين إلى البنك المركزي في الساعة 9 صباحا لتنفيذ مذكرة تفتيش تستهدف قسم إدارة العملات.وقال الفريق إن المداهمة استهدفت التحقق من المعلومات المتعلقة بإنتاج وفحص وتخزين وتوزيع حزم النقود المختومة الصادرة عن البنك المركزي، موضحا أنه لم يتم ضبط أي مواد.وفي ديسمبر من العام الماضي، حصل مكتب النيابة العامة لمنطقة جنوب سيول على 50 مليون وون، أي حوالي 34 ألف دولار أمريكي، نقدا ملفوفة في أشرطة البنك المركزي الكوري، خلال تفتيش منزل الشامان "جون سونغ بيه"، المعروف باسم "جون جين".وفقدت النيابة العامة لاحقا الأشرطة، التي كانت تحتوي على تفاصيل مهمة مثل تاريخ التفتيش والموظفين والإدارة التي تعاملت مع الأوراق النقدية.وتم الكشف عن اختفاء الأشرطة من خلال تقرير للـ"كي بي إس"، وبعد ذلك قال مكتب النيابة العامة إن الأشرطة قد ضاعت بسبب خطأ كتابي من قبل أحد الموظفين.