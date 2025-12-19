تأكيد حالة أخرى من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في تشونغ تشُنغ

Photo : YONHAP News

تم تأكيد حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مقاطعة "تشونغ تشُنغ".وأعلن المقر المركزي لإجراءا السلامة ومكافحة الكوارث، للوقاية من إنفلونزا الطيور اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف سلالة "إتش 5 إن 1" في مزرعة تربي 25 ألف دجاجة بيّاضة في "بو ريونغ"، بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وبهذه الحالة الأخيرة، يرتفع عدد حالات تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع الدواجن على مستوى كوريا الجنوبية هذا الشتاء إلى 15 حالة.وتقوم سلطات الحجر الصحي بتفتيش حوالي 30 مزرعة دواجن في نطاق 10 كيلومترات من الموقع المصاب، إلى جانب حوالي 10 مزارع ومرافق ومركبات مرتبطة بالمزرعة المصابة.وأضاف المقر أنه سيقوم بتفتيش جميع مزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية هذا الشهر، وسيجري عملية تطهير مكثفة لموائل الطيور المهاجرة ومزارع الدواجن مرتين على الأقل يوميا.