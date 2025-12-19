التجارة بين كوريا الشمالية والصين تصل لأعلى مستوياتها في 6 سنوات

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة التجارة بين كوريا الشمالية والصين إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضح تقرير نشرته وكالة "إن كيه نيوز"، وهي وكالة إخبارية أمريكية متخصصة في شؤون كوريا الشمالية، أمس الخميس، نقلا عن بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة الثنائية بلغ 281 مليون دولار في نوفمبر، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2019، عندما بلغ 287 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بلغت 37.1 مليون دولار في نوفمبر، بانخفاض عن 43 مليون دولار في سبتمبر، بينما ارتفعت وارداتها من الصين إلى 244 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة إجمالية في حجم التجارة.وبلغت التجارة الثنائية 271 مليون دولار في سبتمبر، عندما زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بكين، قبل أن تنخفض إلى 227 مليون دولار في أكتوبر.ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، صدّرت الصين مجموعة من الآلات والمعدات الطبية إلى كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك منتجات محظورة بموجب القانون الدولي.