قراصنة كوريون شماليون يسرقون عملات مشفرة بـ2 مليار دولار في عام 2025

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن مركز بحثي إن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا عملات مشفرة بقيمة ملياريْ دولار أمريكي في هذا العام.ووفقا للتقرير الصادر عن منصة "تشيناليسيس" الأمريكية لبيانات تقنية البلوك تشين، سُرقت عملات مشفرة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي حول العالم خلال الفترة من يناير إلى أوائل ديسمبر من هذا العام 2025. وقد استولى القراصنة الكوريون الشماليون على 59% من الإجمالي، أي ما يعادل 2.02 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 51% مقارنة بالعام السابق. وبذلك، يصل إجمالي ما سرقوه حتى الآن إلى 6.75 مليار دولار أمريكي.وأشار التقرير إلى أن الهجمات الكورية الشمالية مثّلت نسبة قياسية بلغت 76% من جميع اختراقات منصات العملات المشفرة، ووصف كوريا الشمالية بأنها "أخطر دولة تُهدد أمن العملات المشفرة".وكانت أكبر عملية سرقة قام بها قراصنة كوريون شماليون هذا العام هي عملية اختراق منصة "باي بيت" الضخمة في فبراير، والتي بلغت قيمتها مليار ونصف المليار دولار، ونفذتها مجموعة القرصنة "لازاروس".