مطار كيم هيه الدولي يسجل 10 ملايين مسافر

Photo : YONHAP News

سافر أكثر من عشرة ملايين مسافر دولي عبر مطار "كيم هيه" الدولي في كوريا الجنوبية حتى الآن منذ افتتاحه في عام 1976.وأوضحت إدارة مدينة بوسان وسلطات الجمارك الكورية أن المطار احتفل بهذا الإنجاز التاريخي يوم الجمعة الماضي، وأقام فعالية احتفالية بهذه المناسبة.وقد تجاوز عدد المسافرين الدوليين عبر مطار "كيم هيه" خمسة ملايين مسافر في عام 2015، واقترب من مستوى عشرة ملايين بعد ثلاثة أعوام، حيث بلغ تسعة ملايين و870 مليون مسافر، إلا أن حركة السفر انخفضت بشكل حاد مع تفشي جائحة كورونا.ويتم حاليا تسيير 1546 رحلة جوية من وإلى 42 مدينة حول العالم، تهبط وتقلع من المطار أسبوعيا، بزيادة نسبتها 118% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة في عام 2018.وقد أطلقت شركة طيران بوسان خطا يربط بوسان بمدينة بالي في إندونيسيا، في أكتوبر الماضي، لنقل حوالي 67 ألف مسافر سنويا.