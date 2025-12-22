الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يكشف عن إجراءات لتحقيق استقرار سعر صرف الدولار

Write: 2025-12-22 08:59:59

Photo : YONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري تخفيف اللوائح وتقديم حوافز للمؤسسات المالية في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية.
وقرر البنك المركزي، خلال اجتماع لمجلس السياسات النقدية يوم الجمعة، تطبيق إعفاء مؤقت من رسوم استقرار الصرف الأجنبي من يناير إلى يونيو من العام القادم.
وبموجب قانون معاملات الصرف الأجنبي، يتعين على المؤسسات المالية دفع رسوم استقرار الصرف الأجنبي عندما تحتفظ بديون بالعملات الأجنبية تتجاوز حدا معينا.
وسوف يؤدي الإعفاء من هذه الرسوم إلى تخفيض تكلفة اقتراض العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي.
كما سيدفع البنك المركزي الكوري فوائد على احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية لتخفيف مخاطر السيولة.

