كوريا تسعى لجذب المزيد من الطلاب الأجانب في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة

Photo : YONHAP News

تُكثّف حكومة كوريا الجنوبية من جهودها لجذب الطلاب الأجانب في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة، وذلك ضمن خطة لدعم الصناعات الرائدة في البلاد.وأطلعت وزارة التعليم مؤخرا الرئيسَ "لي جيه ميونغ" على خطة لزيادة نسبة طلاب الدراسات العليا في هذه المجالات إلى 45% من إجمالي الطلاب بحلول عام 2027، وذلك في إطار برنامج المنح الدراسية الكوري العالمي الحكومي.ويبلغ عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالبرنامج هذا العام 7092 طالبا، منهم 5200 طالب دراسات عليا. ومن بين هؤلاء الطلاب، يتخصص 40.9% منهم في العلوم الطبيعية أو الهندسة.وصرح مسؤول في الوزارة بأن هذه الجهود الرامية إلى زيادة أعداد أولئك الطلاب من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خلال مساعدة كوريا على تنمية المواهب في الصناعات الرائدة.